TIP PREDLAŽE – DANSKA 1: Midtjiland okreće novi list

Žarko Urošević

08. 02. 2026. u 08:30

* Vejle startom sezone bolji od Fredericije

NEDELjA, 

Nordsjalend – Sonderjil GG

Silkeborg – Viborg X2

MIDTJILAND – KOPENHAGEN 1

Brondbi – Randers 3+

PONEDELjAK, 

VEJLE – FREDERICIJA 1

Fudbaleri Midtjilanda blistali su na međunarodnoj sceni, u Ligi Evrope su uhvatili snažan zalet za start domaćeg prvenstva u kome će naspram sebe imati Kopenhagen, rivala koga u poslednja dva okršaja nisu uspeli da savladaju. Gosti se nisu proslavili u Ligi šampiona, sada bi lako mogli da padnu i ovom derbiju.

Vejle je pred svojim navijačima veliki favorit protv Fredericije .

