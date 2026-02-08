TIP PREDLAŽE – DANSKA 1: Midtjiland okreće novi list
* Vejle startom sezone bolji od Fredericije
NEDELjA,
Nordsjalend – Sonderjil GG
Silkeborg – Viborg X2
MIDTJILAND – KOPENHAGEN 1
Brondbi – Randers 3+
PONEDELjAK,
VEJLE – FREDERICIJA 1
Fudbaleri Midtjilanda blistali su na međunarodnoj sceni, u Ligi Evrope su uhvatili snažan zalet za start domaćeg prvenstva u kome će naspram sebe imati Kopenhagen, rivala koga u poslednja dva okršaja nisu uspeli da savladaju. Gosti se nisu proslavili u Ligi šampiona, sada bi lako mogli da padnu i ovom derbiju.
Vejle je pred svojim navijačima veliki favorit protv Fredericije .
Preporučujemo
NOVA PETARDA NA POMOLU: Jorgandžije su već demonstritale silu protiv belo-zelenih
08. 02. 2026. u 09:44
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
08. 02. 2026. u 09:30
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
08. 02. 2026. u 08:02
ISEČENO LICE DUŠANA LAJOVIĆA! Drama srpskog tenisera u Čileu na krajnje nesportskom Dejvis kup okršaju
Najnovije vesti iz tenisa su - dramatične.
07. 02. 2026. u 19:06
HRVATI BEŽALI OD OSVETE SRBA! Panika na auto-putu zbog navijača (VIDEO)
Otkako su navijači Hajduka, Torcida Split, napali kod aerodoroma u Tuzli Zvezdine pristalice iz Republike Srpske, koje su se vraćale iz Švedske, sa meča Lige Evrope protiv Malmea, hrvatski huligani baš i ne spavaju mirno.
07. 02. 2026. u 16:34 >> 17:09
NIKO NA MARAKANI OVO NIJE OČEKIVAO! Evo šta je upravo uradio bivši fudbaler Partizana, a sada trener Novog Pazara
FK Crvena zvezda nastavlja sa pobedama, a nakon što je na Marakani deklasiran Novi Pazar, (privremeni) trener gostujući ekipe Vladimir Bulatović izveo je potez vredan pohvale.
07. 02. 2026. u 18:23
Komentari (0)