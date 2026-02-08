NAJMANJE OSAM MRTVIH NAKON EKSPLOZIJE BOCE ZA GAS: Porodica koristila gasni grejač, pa tragično nastrsdala
NAJMANjE osam osoba je poginulo kada je boca sa gasom eksplodirala u stambenoj kući u glavnom gradu Avganistana, Kabulu, saopštila je u subotu uveče kancelarija gradskog guvernera.
U saopštenju se navodi da se incident dogodio u Policijskom okrugu 21 dok je porodica koristila gasni grejač za grejanje svog doma tokom hladnog zimskog vremena, prenosi danas Sinhua.
- Boca je eksplodirala zbog curenja gasa, što je rezultiralo smrtnim ishodom - potvrđeno je u saopštenju.
U sličnom incidentu koji se dogodio u četvrtak u provinciji Host na istoku Avganistana poginule su tri žene, a jedna je povređena. Većina domaćinstava u Avganistanu kojima nedostaje široko rasprostranjena moderna infrastruktura za grejanje oslanja se na gasne boce ili tradicionalne peći za grejanje svojih domova tokom surovih zima, a ovakve nesreće su često rezultat curenja gasa i eksplozija i predstavljaju stalnu opasnost za siromašne Avganistance.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Uhapšen osumnjičeni za paljenje automobila u Beogradu | Požar u ulici Marije Bursać
Preporučujemo
BAČENA JOŠ JEDNA BOMBA U BEOGRADU: Eksplozivna naprava oštetila poznati restoran
05. 02. 2026. u 10:44
DAN NAKON EKSPLOZIJE ISPRED KUĆE ZDRAVKA ČOLIĆA: Evo šta se dešava (FOTO)
04. 02. 2026. u 11:55
ZELENSKI, MRTVI SU: Stravičan snimak i brutalna poruka, javio se Kadirov (VIDEO)
ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je snimak likvidacije ukrajinskih vojnika u Kostjantinjivki u Donjeckoj oblasti u Ukrajini na svom Telegram kanalu.
07. 02. 2026. u 17:05
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)