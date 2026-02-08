NAJMANJE OSAM MRTVIH NAKON EKSPLOZIJE BOCE ZA GAS: Porodica koristila gasni grejač, pa tragično nastrsdala

NAJMANjE osam osoba je poginulo kada je boca sa gasom eksplodirala u stambenoj kući u glavnom gradu Avganistana, Kabulu, saopštila je u subotu uveče kancelarija gradskog guvernera.

Foto: Profimedia

U saopštenju se navodi da se incident dogodio u Policijskom okrugu 21 dok je porodica koristila gasni grejač za grejanje svog doma tokom hladnog zimskog vremena, prenosi danas Sinhua.

- Boca je eksplodirala zbog curenja gasa, što je rezultiralo smrtnim ishodom - potvrđeno je u saopštenju.

U sličnom incidentu koji se dogodio u četvrtak u provinciji Host na istoku Avganistana poginule su tri žene, a jedna je povređena. Većina domaćinstava u Avganistanu kojima nedostaje široko rasprostranjena moderna infrastruktura za grejanje oslanja se na gasne boce ili tradicionalne peći za grejanje svojih domova tokom surovih zima, a ovakve nesreće su često rezultat curenja gasa i eksplozija i predstavljaju stalnu opasnost za siromašne Avganistance.

(Tanjug)

