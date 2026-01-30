LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Petak 18.30 Al Holod - Al Nasr 2 (1.25)



20.45 Lacio - Đenova |0-1 (1.27) 20.30 Keln - Volfsburg |1+&2+ (1.40)20.45 Lacio - Đenova |0-1 (1.27) Ukupna kvota: 2.22

Nakon jučerašnjeg "kiksa" Al Hilala, fudbaleri Al Nasra moraju slaviti kako bi smanjili razliku za liderom i dodatno zakuvali borbu za titulu.

Keln i Volfsburg igraju na golove početkom nove godine, isto očekujemo i na njihovom međusobnom duelu.

Lacio je napadački veoma slab ove sezone, dok se Đenova muči sa postizanjem golova na strani, često nisu produktinvi ni jedni ni drugi i zbog toga tipujemo mali broj golova na startu meča na "Olimpiku".

