LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
18.30 Al Holod - Al Nasr 2 (1.25)
20.45 Lacio - Đenova |0-1 (1.27)
Ukupna kvota: 2.22
Nakon jučerašnjeg "kiksa" Al Hilala, fudbaleri Al Nasra moraju slaviti kako bi smanjili razliku za liderom i dodatno zakuvali borbu za titulu.
Keln i Volfsburg igraju na golove početkom nove godine, isto očekujemo i na njihovom međusobnom duelu.
Lacio je napadački veoma slab ove sezone, dok se Đenova muči sa postizanjem golova na strani, često nisu produktinvi ni jedni ni drugi i zbog toga tipujemo mali broj golova na startu meča na "Olimpiku".
