NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

25. 01. 2026. u 06:30

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

16.15 Barselona - Ovijedo 1&|2+&4+ (2.20)

17.15 Mec - Lion 2 (1.75)
18.00 Fenerbahče - Goztepe 1 (1.45)

Ukupna kvota: 5.58

Barsa je daleko bolja od Ovijeda, napašće od prvog minuta i očekujemo da ubedljivo savlada tim iz donjeg dela tabele.

Lion i Fener su dve ekipe čija se forma nalazi u uzlaznoj putanji, igraju sve bolje, ređaju pobede u domaćim takmičenjima i verujemo da će nastaviti u tom ritmu.

