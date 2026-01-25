NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
16.15 Barselona - Ovijedo 1&|2+&4+ (2.20)
18.00 Fenerbahče - Goztepe 1 (1.45)
Ukupna kvota: 5.58
Barsa je daleko bolja od Ovijeda, napašće od prvog minuta i očekujemo da ubedljivo savlada tim iz donjeg dela tabele.
Lion i Fener su dve ekipe čija se forma nalazi u uzlaznoj putanji, igraju sve bolje, ređaju pobede u domaćim takmičenjima i verujemo da će nastaviti u tom ritmu.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
GRAĐANI POD PRITISKOM: Mančester siti traži izlaz iz krize protiv sve boljih Vukova
24. 01. 2026. u 07:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
24. 01. 2026. u 06:50
"GROBARI" U ŠOKU, "DELIJE" U EUFORIJI! Zvezda prodaje fudbalera za toliko novca da može odmah da kupi CEO PRVI TIM PARTIZANA!
Malme i Crvena zvezda igraju utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a neposredno pred taj megdan - pojavile su se spektakularne vesti vezane za fudbalske transfere. I to u vidu potencijalnog rekorda, koji je takav da Zvezdine "delije" već mogu da počnu da slave, a Partizanovi "grobari" da se hvataju za glavu.
22. 01. 2026. u 19:38
A ŠVEĐANI - ZAPANjENI! Evo šta su "delije" upravo uradile na ulicama Malmea (FOTO)
Malme i Crvena zvezda igraju danas utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a pred taj megdan - bilo je na momente baš "živo" na ulicama pomenutog švedskog grada.
22. 01. 2026. u 17:53 >> 18:31
OVO NISU OČEKIVALI: Novak Đoković se obratio Hrvatima na ćirilici (FOTO)
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično zanimljive.
22. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)