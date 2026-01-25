NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja 16.15 Barselona - Ovijedo 1&|2+&4+ (2.20)



18.00 Fenerbahče - Goztepe 1 (1.45) 17.15 Mec - Lion 2 (1.75)18.00 Fenerbahče - Goztepe 1 (1.45) Ukupna kvota: 5.58

Barsa je daleko bolja od Ovijeda, napašće od prvog minuta i očekujemo da ubedljivo savlada tim iz donjeg dela tabele.

Lion i Fener su dve ekipe čija se forma nalazi u uzlaznoj putanji, igraju sve bolje, ređaju pobede u domaćim takmičenjima i verujemo da će nastaviti u tom ritmu.

