AGONIJA TOTENHEMA SE NASTAVLJA: Sparsi traže slamku spasa protiv neugodnih Nemaca

TOTENHEM dočekuje Borusiju iz Dortmunda u trenutku kada se sezona za klub iz Severnog Londona opasno približava tački bez povratka.

Foto: Profimedia

Poraz od Vest Hema prošlog vikenda bio je samo nastavak agonije ekipe koja je izgubila pet od poslednjih osam mečeva, a činjenica da su tri od četiri poslednja domaća poraza došla uz identičnih 1:2 jasno pokazuje defanzivnu krhkost Sparsa.

Iako Totenhem u Ligi šampiona kod kuće ima perfektan skor od tri pobede bez primljenog gola, trenutna forma tima koji je bez trijumfa u pet vezanih utakmica ne uliva previše poverenja. Ekipa je 11. na tabeli, tik iza svog sutrašnjeg rivala, ali psihološka prednost je definitivno na strani gostiju. Sparsi se muče da pronađu ritam, a „najmoderniji stadion” na svetu sve češće postaje mesto gde protivnici lako odnose bodove.

Borusija u ovaj duel ulazi daleko rasterećenija. Nemački predstavnik je neporažen u poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, a njihova napadačka linija je do sada u Evropi isporučila 19 golova. Ipak, Dortmund nije „besprekorna mašina”; remiji sa Ajntrahtom (3:3) i Frajburgom (1:1) pokazuju da ekipa ume da uspori i da defanzivno znaju da budu ranjivi, što potvrđuje i podatak da su primili gol na osam od poslednjih devet gostovanja.

Julijan Brant je prva figura gostiju sa pet golova u poslednjih pet nastupa, ali i Sparsi imaju svoje adute u napadačkoj liniji koji bi mogli da iskoriste promaju u odbrani Nemaca. Očekujemo meč u kojem će obe ekipe imati svoje šanse, ali je teško ignorisati trenutni momentum Borusije naspram potpunog rasula u redovima domaćina. Sparsi će verovatno postići gol iz čistog ponosa, ali će za nešto više od toga morati da odigraju neuporedivo bolje nego u prethodnim nedeljama.

NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,90)

VREDI POKUŠATI: 2&GG (kvota 3,40)