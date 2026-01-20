Tip fudbal

JUČE SU NAŠI PREDLOZI PROŠLI: Ovo je "Tip" - tiket za utorak

O.М.

20. 01. 2026. u 08:32

POČETAK nove radne nedelje bio je uspešan a za danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ СУ НАШИ ПРЕДЛОЗИ ПРОШЛИ: Ово је Тип - тикет за уторак

FOTO: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket, možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

12.30 Žil Visente U23 - Rio Ave U23 GG (1.68)
20.45 Aloa - Montrouz 1 (1.90)
20.45 VBA - Norič 1 (2.00)

Ukupna kvota: 6.38

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...