JUČE SU NAŠI PREDLOZI PROŠLI: Ovo je "Tip" - tiket za utorak
POČETAK nove radne nedelje bio je uspešan a za danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket, možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
12.30 Žil Visente U23 - Rio Ave U23 GG (1.68)
20.45 Aloa - Montrouz 1 (1.90)
20.45 VBA - Norič 1 (2.00)
Ukupna kvota: 6.38
