DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje

FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.

FOTO: Tanjug/AP/Sven Hoppe

Ekipa Vensana Kompanija važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje trofeja, a formu potvrđuje iz nedelje u nedelju. Bajern je neporažen od 26. novembra i poraza od Arsenala (3:1), što je ujedno i jedini neuspeh ove sezone.

Po povratku sa zimske pauze, nemački šampion je u tri meča postigao čak 16 golova, uključujući ubedljive pobede nad Volfsburgom (8:1) i Lajpcigom (5:1).

U Bundesligi Bajern ima ogromnih 11 bodova prednosti, a istu dominaciju želi da prenese i na evropsku scenu, mada teško da će sustići Arsenal tako da će morati da se "zadovolji" drugim mestom u grupnoj fazi takmičenja.

Hari Kejn nastavlja da ruši rekorde i već je na 32 gola u svim takmičenjima, jasno pokazujući da bi ovo mogla biti njegova najefikasnija sezona u karijeri i deluje da Englezi još od Majkla Ovena nisu imali ovako jakog kandidata u borbi za Zlatnu loptu.

Sa druge strane, Rojal union Sen Žiloa zauzima 27. mesto, ali još uvek nije bez šansi.

Belgijski prvak je prijatno iznenađenje u debitantskom učešću u Ligi šampiona, upisavši zapažene pobede na gostovanjima PSV-u i Galatasaraju.

Neporaženi su u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima i u Minhen dolaze bez pritiska.

Zaostaju dva boda za Kopenhagenom koji je sinoćnim remijem sa Napolijem iskočio na 24. mesto i teško da će ga večeras sustići, ali u poslednjem kolu dočekuju Atalantu i mogli bi napasti tri boda pred svojim navijačima.

Ovo će biti prvi međusobni duel dva tima. Bajern ima minimalno negativnih iskustava protiv belgijskih klubova, dok Union protiv nemačkih ekipa ima solidan, ali ograničen uzorak dobrih rezultata.

Kvalitet, širina rostera i forma jasno su na strani domaćina, pa bi sve osim ubedljive pobede Bajerna bilo veliko iznenađenje.

