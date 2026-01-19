NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
18.30 Kremoneze - Verona X2 (1.50)
21.00 Brajton - Bornmut |1-3&||1-3 (1.85)
Ukupna kvota: 4.08
Verona izgleda bolje u poslednjih par nedelja, napreduje i verujemo da može do boda na gostovanju Kremonezeu.
Komo igra napadački, na gol više, voli da dominira posedom i da se pita na utakmici, zbog toga očekujemo da zatrese mrežu promenljivih Rimljana.
Obračuni Brajtona i Bornmuta tradicionalno obiluju golovima, ne vidimo razlog da to ponovo ne bude slučaj.
