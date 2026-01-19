Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

19. 01. 2026. u 07:00

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Profimedia

Ponedeljak

18.30 Kremoneze - Verona X2 (1.50)

20.45 Lacio - Komo G 1-3 (1.45)
21.00 Brajton - Bornmut |1-3&||1-3 (1.85)

Ukupna kvota: 4.08

Verona izgleda bolje u poslednjih par nedelja, napreduje i verujemo da može do boda na gostovanju Kremonezeu.

Komo igra napadački, na gol više, voli da dominira posedom i da se pita na utakmici, zbog toga očekujemo da zatrese mrežu promenljivih Rimljana.

Obračuni Brajtona i Bornmuta tradicionalno obiluju golovima, ne vidimo razlog da to ponovo ne bude slučaj.

