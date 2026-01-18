LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Nedelja
20.45 Milan - Leće 1 (1.31)
21.30 Vitorija Gimaraeš - Porto X2&2+ (1.40)
Ukupna kvota: 2.33
Vreme je da Milan prekine niz slabih igara, Leće je idealan rival za to, pogotovo na "San Siru".
Barsa igra napadački, na gol više, a posle promene trenera golovi nisu strani ni Sosijedadu.
Nešto opreznije tipujemo na Porto koji ima neugodno gostovanje uvek solidnoj Vitoriji.
