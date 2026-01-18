LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja 20.45 Milan - Leće 1 (1.31)



21.30 Vitorija Gimaraeš - Porto X2&2+ (1.40) 21.00 Real Sosijedad - Barselona |1+&2+ (1.27)21.30 Vitorija Gimaraeš - Porto X2&2+ (1.40) Ukupna kvota: 2.33

Vreme je da Milan prekine niz slabih igara, Leće je idealan rival za to, pogotovo na "San Siru".

Barsa igra napadački, na gol više, a posle promene trenera golovi nisu strani ni Sosijedadu.

Nešto opreznije tipujemo na Porto koji ima neugodno gostovanje uvek solidnoj Vitoriji.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć