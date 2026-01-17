VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Subota
18.00 Napoli - Sasuolo GG (2.25)
21.05 Anže - Marselj 2&|1-3&||1-3 (2.95)
Ukupna kvota: 28.54
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
