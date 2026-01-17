PREMIJERLIGAŠKI TIKET: "Stadion svetlosti" neosvojiva tvrđava, Sitiju mančesterski derbi...

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice 22. kola najjače fudbalske lige sveta.

Premijer liga Subota 13.30 Mančester junajted - Mančester siti 2 (2,00)



16.00 Lids - Fulam X (3,35)

16.00 Liverpul - Barnli 1&2-5 (1,62)

16.00 Sanderlend - Kristal palas 1X (1,38)

16.00 Totenhem - Vest hem 1 (1,77)

18.30 Notingem forest - Arsenal 1X (2,50)

17.30 Aston vila - Everton 1 (1,70) Ponedeljak 21.00 Brajton - Bornmut GG (1,50)

Siti je u prvom delu sezone rutinski savladao Junajted, dosta je bolji ove sezone, a kadrovski i menadžerski problemi u redovima domaćina nam daju dodatnu veru u "dvojku".

Sanderlend ne gubi kod kuće, sjajan je pred svojim navijačima i verujemo da će sačuvati domaći teren protiv Palasa koji je ostao bez kapitena Geija koji prelazi u Mančester siti.

