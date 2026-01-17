Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

17. 01. 2026. u 08:40

NOVI pogodak naše redakcije koja standardno hvata zalet pred vikend.

FOTO: Tanjug/AP

Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga: 

Subota

13.30 Mančester junajted - Mančester siti X2 (1.35)

18.00 Galatasaraj - Gazijantep 1 (1.18)
20.45 Kaljari - Juventus X2&0-4 (1.26)

Ukupna kvota: 2.01

Siti je kvalitetniji od Junajteda, podigao je atmosferu pobedom nad Njukaslom i trebao bi nadigrati gradskog rivala koji ima ozbiljnih kadrosvkih problema.

Zna se da je Galata uvek veliki favorit na svom terenu, pogotovo protiv Gazijantepa koji je bez pobede na poslednja četiri ligaška meča.

Juve na strani igra tvrdo, u dobroj je formi i na osnovu toga predlažemo naš tip.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

