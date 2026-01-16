Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

16. 01. 2026. u 08:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Petak

12.30 Tampines - Jang lajons UG 3+ (1.21)

20.00 Fulam U21 - Mančester junajted U21 |1+&2+ (1.18)
21.00 PSŽ - Lil 1 (1.42)

Ukupna kvota: 2.03

Za danas smo vam spremili dve goleade u Indoneziji i Engleskoj, a pored toga tipujemo rutinski trijumf PSŽ-a koji mora da se "pere" nakon iznenađujuće eliminacije iz kupa.

