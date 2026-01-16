LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
12.30 Tampines - Jang lajons UG 3+ (1.21)
21.00 PSŽ - Lil 1 (1.42)
Ukupna kvota: 2.03
Za danas smo vam spremili dve goleade u Indoneziji i Engleskoj, a pored toga tipujemo rutinski trijumf PSŽ-a koji mora da se "pere" nakon iznenađujuće eliminacije iz kupa.
