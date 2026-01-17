STARA DAMA NE PLANIRA DA STANE: Spaleti je "naštelovao" Juventus koji bi mogao da se umeša u bitku za Skudeto!

PODMLAĐENI i sve sigurniji Juventus nastavlja pohod ka vrhu tabele, a naredna stanica u borbi za Skudeto je nezgodno gostovanje Kaljariju. Iako se domaćin nalazi u donjem delu tabele, „bjankoneri“ znaju da u Seriji A nema lakih utakmica, posebno kada se bodovi moraju osvajati u kontinuitetu.

FOTO: Tanjug/AP

Ekipa Lučana Spaletija je u sjajnoj formi – pet pobeda u poslednjih šest mečeva jasno pokazuju da je Juventus ponovo faktor u šampionskoj trci.

U ponedeljak su "bjanokeri" deklasirali Kremoneze sa impresivnih 5:0, upisavši najubedljiviju ligašku pobedu još od 2018. godine.

Povratak Bremera doneo je čvrstinu u odbrani, pa je Juve sačuvao mrežu u pet od poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima.

Od dolaska Spaletija početkom novembra, samo Inter je osvojio više bodova u Seriji A od večeranjših gostiju, što dodatno podgreva ambicije navijača u Torinu.

Juventus sada želi i treću uzastopnu pobedu na strani, koja bi mu dodatno podigla samopouzdanje uoči važnih duela sa Benfikom i Napolijem iduće nedelje.

Kaljari, sa druge strane, vodi grčevitu borbu za opstanak. Poraz od Đenove (0:3) u prošlom kolu dodatno je zakomplikovao situaciju timu Fabija Pizajkana, koji se nalazi tik iznad zone ispadanja.

"Crveno-plavi" su dobili samo jedan od poslednja tri meča, a na domaćem terenu imaju svega dve pobede ove sezone.

Tradicija je snažno na strani gostiju – Kaljari ne zna za pobedu nad Juventusom u ligi još od 2020. godine, a u međuvremenu je primio 17 golova na duelima sa dvostrukim prvakom Evrope.

U prvom delu sezone, Juve je slavio 2:1, uz dva pogotka Kenana Jildiza, koji je sada pod znakom pitanja zbog virusa i mogao bi se pridužiti Vlahoviću na listi izostanaka za ovaj duel.

Juventus deluje dovoljno moćno da nastavi pobednički niz, dok će Kaljari morati da odigra meč sezone ako želi iznenađenje, a mi ne verujemo da do njega može doći.

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice