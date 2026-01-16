BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.
Petak
14.00 Stad Tunizijen - Monastir X (2.60)
20.30 Verder Bremen - Ajntraht Frankfurt X (3.70)
Ukupna kvota: 26,93
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
