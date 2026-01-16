Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

16. 01. 2026. u 11:00

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

Foto: Profimedia

Petak

18.30 Al Itihad - Al Itifak 1&GG (2.40)

19.00 Monako - Nant 1&|1-3&||1-3 (2.95)
21.00 PSŽ - Lil 1&|1-3&||1-3 (2.50)

Ukupna kvota: 17.70

