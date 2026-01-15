Tip fudbal

HRTOVI SE VRAĆAJU U POBEDNIČKU STAZU: Mastifi ne čuvaju dobro svoje dvorište

Olja Mrkić

15. 01. 2026. u 13:16

VERONA dočekuje Bolonju u nastavku italijanske Serije A.

Foto: Tanjug/Paola Garbuio/LaPresse via AP

Verona se nalazi u katastrofalnoj situaciji na samom dnu Serije A sa samo dve pobede iz 19 kola. Iako su u decembru iznenadili Atalantu, brzo su se vratili porazima bez postignutog gola.

Na svom terenu su osvojili tek šest od mogućih 27 bodova, a napad im je među najgorima u ligi. Domaćin deluje potpuno nemoćno pred ovaj važni duel.

Bolonja traži prekid lošeg niza od sedam mečeva bez trijumfa, ali treba reći da su igrali protiv skoro svih timova iz prvih sedam. Tim Vinćenca Italijana je ove sezone već rušio Napoli i Udineze, a tradicija je na njihovoj strani sa tri pobede u poslednja četiri međusobna duela. Ovo je savršena prilika da se vrate na pobednički kolosek.

Statistika ukazuje na tvrdu utakmicu sa malo golova, jer je na šest od poslednjih sedam mečeva Bolonje došlo manje od tri gola. Verona teško pronalazi put do mreže rivala, dok gosti igraju taktički disciplinovano i čekaju svoju šansu. Očekuje se velika borba u kojoj će kvalitet gostiju imati presudnu ulogu u konačnom ishodu meča.

NAŠ TIP: X2&0-3 (kvota 1,51)

