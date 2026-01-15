Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Kec u Kairu

Žarko Urošević

15. 01. 2026. u 09:05

* Anderleht korak bliži finalu kupa Belgije

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ЧЕТВРТАК: Кец у Каиру

Profimedia

NAŠ PREDLOG

15.00: Crvena zvezda - Slacburg  1  (2.10)

16.00: AL AHLI KAIRO - EL GAIŠ  1  (1.90)

16.00: Bodrum - Konja 2  (1.80)

18.45: Herenven - RKC  3+  (1.50)

19.00: El Masri - Zamalek  0-2  (1.70)

20.30: ANDERLEHT - GENT  1  (1.75)

20.30: Augsburg - Union Berlin  2-3  (2.10)

20.45: KOMO - MILAN  3+ (2.00)

21.00: Burgos - Valensija  2  (2.20)

23.55: Žojnvil - Krisijuma  0-2  (1.50)

