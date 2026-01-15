TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Kec u Kairu
* Anderleht korak bliži finalu kupa Belgije
NAŠ PREDLOG
15.00: Crvena zvezda - Slacburg 1 (2.10)
16.00: AL AHLI KAIRO - EL GAIŠ 1 (1.90)
16.00: Bodrum - Konja 2 (1.80)
18.45: Herenven - RKC 3+ (1.50)
19.00: El Masri - Zamalek 0-2 (1.70)
20.30: ANDERLEHT - GENT 1 (1.75)
20.30: Augsburg - Union Berlin 2-3 (2.10)
20.45: KOMO - MILAN 3+ (2.00)
21.00: Burgos - Valensija 2 (2.20)
23.55: Žojnvil - Krisijuma 0-2 (1.50)
