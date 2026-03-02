"RAZBIJAMO IRAN, NOVI VELIKI TALAS TEK DOLAZI!" Novo oglašavanje Donalda Trampa - Otkrio koliko će trajati rat

AMERIČKA vojska "razbija Iran", ali novi veliki talas napada tek treba da dođe, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

Foto: Profimedia, Depositphotos

Tramp je u intervjuu za Si-En-En ocenio da američke operacije u napadima na Iran idu veoma dobro, ističući da Sjedinjene Američke Države imaju najveću vojsku na svetu i da je upotrebljava. On je naveo da ne želi da rat sa Iranom traje predugo.

- Oduvek mislim da će rat trajati četiri nedelje. Mi idemo malo ispred roka - smatra američki predsednik.

Na pitanje da li SAD još nešto osim vojnog napada kako bi doveli do svrgavanja režima u Iranu, Tramp je odgovorio potvrdno.

- Zaista pomažemo (iranskom narodu). Ali trenutno želimo da svi oni ostanu tamo. Napolju nije bezbedno, a tek će postati manje bezbedno. Nismo čak ni počeli snažno da ih udaramo. Veliki talas uskoro dolazi - rekao je Tramp.

On je rekao da su iranski uzvratni udari na američke baze u okolne arapske zemlje iznenadile SAD.

- Iznenađeni smo. Tim zemljama smo rekli da sve možemo da rešimo, a one sada žele da se bore, i bore se agresivno. Trebalo je da veoma malo budu uključeni, a sada insistiraju da budu veoma uključeni - rekao je on.

Lidere arapskih zemalja, odnosno Bahreina, Jordana, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ocenio je kao "žilave i pametne". Tramp je istakao da je "iranska nuklearna pretnja" već neko vreme glavni problem u regionu.

- Morate da razumete, oni su godinama živeli pod tim mračnim oblakom. Zato nikada nije bilo mira - rekao je Tramp.

Na pitanje ko bi trebalo da preuzme lidersku poziciju u Iranu, Tramp je rekao da ne zna ko bi to trebalo da bude, ističući da je u američkim napadima ubijeno 49 ljudi sa najviših liderskih pozicija.

- Postali su malo arogantni, sastajali su se na jednom mestu. Mislili su da ih ne možemo otkriti, to nas je šokiralo - rekao je Tramp, uz ocenu da Iranci sada "ni ne znaju ko ih vodi".

Govoreći o pregovorima sa Iranom koji su prekinuti američkim napadima na tu zemlju Tramp je rekao da dogovor nije postignut.

- Nismo mogli da se dogovorimo sa tim ljudima. Svaka naša nova ponuda dočekana je povlačenjem njihove. Nisu hteli da pristanu da prekinu obogaćivanje uranijuma. Ovo je način da se postupa sa Iranom - ocenio je američki predsednik.

Tramp je rekao da je od svog tima zatražio spisak svih iranskih ili napada koje je podržao Iran na SAD i američke saveznike i interese.

- Kad bih nabrojao sve to, pričao bih još dugo - rekao je on.

Prema njegovim rečima, najnoviji udari na Iran predstavljaju deo dugoročne kampanje za eliminaciju pretnji iz Irana.

- Prošli put uništili smo (iranskog generala Kasema) Sulejmanija. Bio je neverovatno nasilan, svirep general. Bio je to veliki potez. Da se ​​to nije dogodilo, možda danas ne bismo imali Izrael. Izrael možda ne bi postojao - ocenio je on.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...