LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Četvrtak
21.00 Sparta - Volendam 1 (1,50)
21.00 Santander - Barselona 2 (1,26)
Ukupna kvota: 2,49
