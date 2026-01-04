3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

Kragujevčanin Ljubomir Cvejić, poznat pod nadimkom Badža, nestao je pre mesec i po dana i od tada mu se gubi svaki trag. Nestanak omiljenog perača stakala u ovom gradu prijavljen je policiji, a porodica i prijatelji apeluju za pomoć i putem društvenih mreža, u nadi da će neka informacija dovesti do njegovog pronalaska.