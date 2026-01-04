3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
16.15 Real Madrid - Betis UG 3+ (1,50)
20.45 Inter - Bolonja UG 3+ (1,75)
Ukupna kvota: 4,06
