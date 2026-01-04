Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

04. 01. 2026. u 08:00

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

FOTO: Tanjug/AP

3+ TIKET ZA NEDELjU

16.15 Real Madrid - Betis UG 3+ (1,50)

18.30 Mančester siti - Čelsi UG 3+ (1,55)
20.45 Inter - Bolonja UG 3+ (1,75)

 Ukupna kvota: 4,06

 

