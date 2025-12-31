PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili tri predloga.
Sreda
16.00 Limavadi junajted - Anah |1-3&||1-3 (1,95)
20.00 Gabon - Obala Slonovače |0-1&||0-2 (1,52)
Ukupna kvota: 4,30
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
31. 12. 2025. u 07:00
KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
31. 12. 2025. u 09:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
31. 12. 2025. u 08:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
31. 12. 2025. u 08:30
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!
Povreda koju je Nikola Jokić doživeo na poslednjoj NBA utakmici Denver nagetsa u 2025. godini izazvala je lavinu reakcija. Ali, svi su čekali samo jedno - šta kažu lekari. I, došao je i taj trenutak.
30. 12. 2025. u 17:35
ŠOK PROMENA PRAVILA FUDBALA! Ofsajd se menja na neverovatan način, više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)
Došlo je vreme za novu promenu fudbalskih pravila. I to onih koji se tiču ofsajda.
30. 12. 2025. u 16:52
Komentari (0)