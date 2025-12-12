SILVIJU BALAĆE: Igraće za Petreskua
* Bivši fudbaler Politehnike, o situaciji u Klužu (Rumunija 1)
MOJ TIP
petak,
KLUŽ – ČIKSEREDA 1
subota,
Arđeš – Botošani p/kX
RAPID – OCELUL 1
nedelja,
Petrolul – U. Kluž X2
Dinamo – Metaloglobus 1
Hermanštat – Univer. Krajova X2
ponedeljak,
Farul – UTA 1
Unirea S. - FKSB 2
Fudbaleri Kluža su pogođeni vešću da je teško bolestan njihov doskorašnji trener Dan Petresku. Očekuje se da igraju za njega i posvete mu naredne pobede. Kec u okršaju sa Čikseredom ne bi smo da izostane.
Izdvojio bih i jedinicu u Bukureštu, gde vodeći Rapid u Ocelulu ne bi smeo da ima dostojnog protivnika.
Ne verujem da će uspeti pokušaj Hermanštata da smenom trenera pokrene ekipu. U duelu sa Univerzitateom, predlažem duplu šansu na goste.
