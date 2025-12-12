SILVIJU BALAĆE: Igraće za Petreskua

* Bivši fudbaler Politehnike, o situaciji u Klužu (Rumunija 1)

MOJ TIP

petak,

KLUŽ – ČIKSEREDA 1

subota,

Arđeš – Botošani p/kX

RAPID – OCELUL 1

nedelja,

Petrolul – U. Kluž X2

Dinamo – Metaloglobus 1

Hermanštat – Univer. Krajova X2

ponedeljak,

Farul – UTA 1

Unirea S. - FKSB 2

Fudbaleri Kluža su pogođeni vešću da je teško bolestan njihov doskorašnji trener Dan Petresku. Očekuje se da igraju za njega i posvete mu naredne pobede. Kec u okršaju sa Čikseredom ne bi smo da izostane.

Izdvojio bih i jedinicu u Bukureštu, gde vodeći Rapid u Ocelulu ne bi smeo da ima dostojnog protivnika.

Ne verujem da će uspeti pokušaj Hermanštata da smenom trenera pokrene ekipu. U duelu sa Univerzitateom, predlažem duplu šansu na goste.