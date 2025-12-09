"ŽRTVOVANJE" AJNTRAHTOVO: Ako mu je Lajcpig dao šest golova, koliko će Barselona?
PRAVA fudbalska "katastrofa" sprema se Ajntrahtu koji u šestom kolu grupne faze Lige šampiona gostuje razigranoj Barseloni (21.00).
Ne igra dobro Ajntraht ove godine u Ligi šampiona koja je izgleda iznad kvaliteta koji poseduje nemački predstavnik. Ostvario je samo jednu pobedu do sada, sakupio sitna četiri boda i primio čak 14 golova, tako da ne čudi što je izvan mesta koja vode u nokaut fazu takmičenja.
Generalno gledano, "orlovi" se u poslednje vreme baš muče, bez pobede su na tri uzastopna meča u svim takmičenjima, a pad forme najbolje je prikazan za vikend kada ih je Lajpcig više nego ubedljivo savladao rezultatom 6:0.
Da stvar bude još gora za Ajntraht, večeras ga očekuje jedno od najtežih gostovanja na svetu, a kako igra Barselona možda i definitivno najteže gostovanje od svih, pogotovo jer su se Katalonci vratili na svoj voljeni "Kamp nou".
Za razliku od gostiju, Barsa je baš podigla formu u poslednje vreme, povratak Rafinje prija ekipi koja je vezala tri trijumfa zaredom, a dodatno je impresvino što je postigla neverovatnih 11 golova na tim utakmicama.
Poslednji koji je osetio napadačku silinu "blaugrane" bio je Betis proteklog vikenda, pet golova na "Kartuhi" (5:3), mada ako se uzme u obzir da su čak četiri postignuta u prvom poluvremenu to možda i nije toliko loša brojka.
Ponovo Barsa izgleda kao tim koji je "mleo" svoje protivnike prošle sezone, napad je definitivno na tom nivou, a ukoliko se odbrana uozbilji, mada je pitanje da li je to do igrača ili fudbalske filozofije Hansija Flika, mogla bi se i napasti dugo čekana titula prvaka Evrope.
Naravno da tipujemo ubedljivu pobedu Barse, a dodatni motiv domaćinima daje to što im je pobeda preko potrebna da se vrate u borbu za mesta koja vode direktno u osminu finala, Katalonci su trenutno 17. na tabeli sa sedam osvojenih bodova, tri manje od osmoplasiranog Sportinga.
NAŠ TIP: 1&4+ (kvota 1,65)
