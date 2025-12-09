LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP/Lalo R. Villar

Utorak 21.00 Atalanta - Čelsi X2 (1,35)



21.00 Totenhem - Slavija Prag 1 (1,45) 21.00 Barselona - Ajntraht Frankfurt 1 (1,16)21.00 Totenhem - Slavija Prag 1 (1,45) Ukupna kvota: 2,27

Mareska posle dugo vremena na raspolaganju ima Kajseda i Palmera, to je veliki plus za Čelsi koji je kvalitetniji tim od Atalante i verujemo da će osvojiti bar bod na gostovanju u Bergamu.

Ajntraht je za vikend primio šest golova protiv Lajpciga, sprema mu se katastrofa na "Kamp Nou" protiv preporođenje Barse.

Totenhem pobedom maltene overava prolaz u nokaut fazu, a ujedno se i vraća u borbu za mesto među prvih osam, atmosfera je bolja u klubu nakon dobrih rezultata prošle nedelje i očekujemo da "pevci" nastave u istom ritmu.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć