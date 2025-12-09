LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Utorak
21.00 Atalanta - Čelsi X2 (1,35)
21.00 Totenhem - Slavija Prag 1 (1,45)
Ukupna kvota: 2,27
Mareska posle dugo vremena na raspolaganju ima Kajseda i Palmera, to je veliki plus za Čelsi koji je kvalitetniji tim od Atalante i verujemo da će osvojiti bar bod na gostovanju u Bergamu.
Ajntraht je za vikend primio šest golova protiv Lajpciga, sprema mu se katastrofa na "Kamp Nou" protiv preporođenje Barse.
Totenhem pobedom maltene overava prolaz u nokaut fazu, a ujedno se i vraća u borbu za mesto među prvih osam, atmosfera je bolja u klubu nakon dobrih rezultata prošle nedelje i očekujemo da "pevci" nastave u istom ritmu.
