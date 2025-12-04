JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za četvrtak
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka!
Jučerašnji dobiti tiket, koji nam je bio drugi uzaspotce, videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
19.00 Crvena zvezda - Čukarički 1&2-5 (1,58)
21.00 Mančester junajted - Vest hem 1&2-5 (2,00)
Ukupna kvota: 4,58
Pobeda vraća Zvezdu na prvo mestu, "crveno-belima" koji nisu u formi neće biti lako protiv čete Milana Lešnjaka, ali očekujemo da na kraju dođu do pobede.
Obračun prvog i poslednjeg tima na tabeli bolivijskog prvenstva obećava veliki broj golova, njihove gol-razlike to garantuju.
Meč Junajteda i Vest hema može biti vrlo neugodan, ali prednost dajemo "crvenim đavolima" koji bi se pobedom izjednačili sa četvrtoplasiranim Čelsijem po broju osvojenih bodova.
