JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za četvrtak

PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka!

FOTO: FK Crvena zvezda

Jučerašnji dobiti tiket, koji nam je bio drugi uzaspotce, videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak 19.00 Crvena zvezda - Čukarički 1&2-5 (1,58)



21.00 Mančester junajted - Vest hem 1&2-5 (2,00) 20.00 Olvejz redi - Aurora |1-3&||1+ (1,45)21.00 Mančester junajted - Vest hem 1&2-5 (2,00) Ukupna kvota: 4,58

Pobeda vraća Zvezdu na prvo mestu, "crveno-belima" koji nisu u formi neće biti lako protiv čete Milana Lešnjaka, ali očekujemo da na kraju dođu do pobede.

Obračun prvog i poslednjeg tima na tabeli bolivijskog prvenstva obećava veliki broj golova, njihove gol-razlike to garantuju.

Meč Junajteda i Vest hema može biti vrlo neugodan, ali prednost dajemo "crvenim đavolima" koji bi se pobedom izjednačili sa četvrtoplasiranim Čelsijem po broju osvojenih bodova.

