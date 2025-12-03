JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu

NAŠ dubl je rutinski pogođen!

FOTO: Tanjug/AP/Frank Augstein

Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda 19.00 Atletik Bilbao - Real Madrid 2 (1,80)



20.30 Brajton - Aston vila GG (1,73) 20.30 Arsenal - Brentford 1&2-5 (1,80)20.30 Brajton - Aston vila GG (1,73) Ukupna kvota: 5,61

Iako ne igra dobro, ovo je idealna prilika za Real da se vrati na pobedničku stazu, mora iskoristiti kadrovske probleme Bilbaa i tako održati priključak za vodećom Barselonom.

Arsenal igra sjajno kod kuće, dok se Brentford baš muči na strani ove sezone, a i "tobdžije" moraju odgovoriti na jučerašnji trijumf Sitija koji sada zaostaje dva boda za liderom.

Očekujemo ujendačen meč Brajtona i Aston vile, "galebovi" vole da igraju nešto otvorenije, pogotovo pred svojim navijačima, dok se gosti nalaze u sjajnoj seriji od pet vezanih pobeda u svim takmičenjima.

