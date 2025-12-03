JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
NAŠ dubl je rutinski pogođen!
Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
19.00 Atletik Bilbao - Real Madrid 2 (1,80)
20.30 Brajton - Aston vila GG (1,73)
Ukupna kvota: 5,61
Iako ne igra dobro, ovo je idealna prilika za Real da se vrati na pobedničku stazu, mora iskoristiti kadrovske probleme Bilbaa i tako održati priključak za vodećom Barselonom.
Arsenal igra sjajno kod kuće, dok se Brentford baš muči na strani ove sezone, a i "tobdžije" moraju odgovoriti na jučerašnji trijumf Sitija koji sada zaostaje dva boda za liderom.
Očekujemo ujendačen meč Brajtona i Aston vile, "galebovi" vole da igraju nešto otvorenije, pogotovo pred svojim navijačima, dok se gosti nalaze u sjajnoj seriji od pet vezanih pobeda u svim takmičenjima.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
02. 12. 2025. u 07:00
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
02. 12. 2025. u 10:00
"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Srbija i Španija pružile su istinski rukometni spektakl na rukometnom prvenstvu sveta za žene, a naše devojke su i te kako umele da proslave veliki podvig.
02. 12. 2025. u 19:33
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.
02. 12. 2025. u 14:58
VANREDNO OBRAĆANjE KK PARTIZAN! Došlo je do imenovanja...
Najnovije vesti iz KK Partizan željno su čekali svi "grobari".
02. 12. 2025. u 17:57
Komentari (0)