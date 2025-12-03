VENECIJI NEKO MORA STATI NA PUT: Inter je "krilatim lavovima" prepustio samo jedan bod u 21. veku

NA stadionu „Đuzepe Meaca“ nas očekuje veoma zanimljiv duel, gde Inter dočekuje Veneciju u osmini finala Kupa Italije, od 21.00 čas.

FOTO: Tanjug/AP

Inter, pod vođstvom Kristijana Kivua, drži treće mesto u Seriji A sa 27 bodova iz 13 kola, uz četiri pobede u poslednjih pet utakmica i važan trijumf nad Pizom od 2:0.

U Ligi šampiona je nedavno poražen od Atletiko Madrida sa 1:2.

Venecija, trenutno peta u Seriji B, ima samo tri poraza u 14 kola i seriju od tri uzastopne pobede, svaki put uz najmanje dva data gola. U poslednjem meču ubedljivo je savladala Mantovu sa 3:0.

Poslednji međusobni duel pripao je Interu, koji je slavio minimalnim rezultatom na terenu Venecije.

NAŠ TIP: 1&NG (1,63)