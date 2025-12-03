Tip fudbal

VENECIJI NEKO MORA STATI NA PUT: Inter je "krilatim lavovima" prepustio samo jedan bod u 21. veku

Olja Mrkić

03. 12. 2025. u 13:45

NA stadionu „Đuzepe Meaca“ nas očekuje veoma zanimljiv duel, gde Inter dočekuje Veneciju u osmini finala Kupa Italije, od 21.00 čas.

ВЕНЕЦИЈИ НЕКО МОРА СТАТИ НА ПУТ: Интер је крилатим лавовима препустио само један бод у 21. веку

FOTO: Tanjug/AP

Inter, pod vođstvom Kristijana Kivua, drži treće mesto u Seriji A sa 27 bodova iz 13 kola, uz četiri pobede u poslednjih pet utakmica i važan trijumf nad Pizom od 2:0.

U Ligi šampiona je nedavno poražen od Atletiko Madrida sa 1:2.

Venecija, trenutno peta u Seriji B, ima samo tri poraza u 14 kola i seriju od tri uzastopne pobede, svaki put uz najmanje dva data gola. U poslednjem meču ubedljivo je savladala Mantovu sa 3:0.

Poslednji međusobni duel pripao je Interu, koji je slavio minimalnim rezultatom na terenu Venecije.

NAŠ TIP: 1&NG (1,63)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana

Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana