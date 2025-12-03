3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
18.00 Bohum - Štutgart UG 3+ (1,52)
21.00 Inter - Venecija UG 3+ (1,48)
Ukupna kvota: 3,32
