NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

02. 12. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila veoma zanimljiv dubl.

Utorak

20.30 Fulam - Mančester siti 2&GG (3,05)

21.00 Barselona - Atletiko Madrid GG&|1+ (1,63)

Ukupna kvota: 4,97

Siti tradicionalno igra odlično protiv Fulama, potrebna mu je pobeda da dodatno priđe Arsenalu i zakuva borbu za titulu, ali domaćin koji pruža sjajne partije pred svojim navijačima ove sezone se neće predati bez velike borbe.

Barsa pod Flikom igra otvoreno, na gol više, dok se Atletiko pobedom izjednačava sa Kataloncima po broju osvojenih bodova i ozbiljno zakuvava borbu za titulu, očekujemo spektakl na "Nou Kampu".

