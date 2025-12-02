KRIZA "REDSA" JE PROŠLOST: "Crne mačke" 42 godine bez pobede na "Enfildu"

DA li je Liverpulova pobeda nad Vest hemom bila samo odbljesak ili najava boljih dana, biće mnogo jasnije u premijerligaškom duelu koji se na Enfildu igra u sredu, protiv izuzetno raspolaženog Sanderlenda.

FOTO: AP/Kirsty Wigglesworth

Dok su „crveni“ bez mnogo muke stigli do 2:0 u Londonu, „crne mačke“ su na "Stadionu svetlosti" priredile dramu, nadoknadivši minus od 0:2 u haotičnoj pobedi od 3:2 nad Bornmutom.

Pomognut jednim od najneobjašnjivijih crvenih kartona u Premijer ligi, Liverpul je u prestonici čini se konačno izašao iz krize forme. Pobeda nad raspoloženim Vest Hemom prekinula je niz od tri uzastopna poraza.

Prvi premijerligaški gol Aleksandera Isaka u dresu Liverpula – kojim je okončao najduži golgeterski post od sedam mečeva – i kasniji pogodak Kodija Gakpa nagradili su odvažnu postavku Arnea Slota.

Mohamed Salah je čitav duel odgledao sa klupe. Iako je sastav bez egipatske zvezde izazvao brojne spekulacije, Slot je brzo stavio do znanja da Salah i dalje ima značajnu ulogu u timu.

Sa ili bez Egipćanina, Liverpul u sredu juri mesto u Evropi: osmo mesto i 21 bod predstavljaju zaostatak od svega tri boda za Čelsijem na trećem mestu i četiri za Mančester sitijem koji je trenutno drugi.

Enfild i Premijer liga donose još jedan podatak u korist domaćih – Liverpul je trijumfovao u poslednjih 12 utakmica protiv novopromovisanih ekipa. Ali Sanderlend ove sezone nije „obična“ novopromovisana ekipa.

Regis Le Bris i njegovi igrači upisali su istorijski podvig prethodnog vikenda. Posle čak 188 pokušaja, Sanderlend je prvi put u istoriji Premijer lige preokrenuo meč u kojem je imao minus od dva gola.

Bornmut je vodio 2:0, ali su Enzo Le Fe, Bertran Traore i junak sa klupe Brajan Brobe doneli nezaboravan preokret.

Prekinuta je i mini serija od tri meča bez pobede, a Sanderlend ostaje na šestom mestu, ispred "velikana" Mančester junajteda, Liverpula, Totenhema i Njukasla, sa jednakom bodovnom zalihom kao peti Brajton, ali sa slabijom gol-razlikom.

Ipak, tim sa Severa ima tek drugu najlošiju ofanzivnu statistiku na gostovanjima u ligi – samo tri postignuta gola u celoj sezoni – mada je defanzivno impresivan sa samo šest primljenih.

Sanderlend je na Enfildu poslednji put slavio u ligaškom meču još 1983. godine, a poslednji međusobni duel odigran je 2017. i završen remijem 2:2.

Pobede nad Aston Vilom i Real Madridom nisu donele stabilnost, pa se ne može reći da je trijumf u Londonu siguran nagoveštaj preporoda za Liverpul. Ipak, Sanderlend na gostovanjima nema formulu za efikasnost, dok će "Kop" biti snažan vetar u leđa šampionu u pokušaju da upiše još jedan premijerligaški trijumf.

NAŠ TIP: 1&GG (2,94)

