Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

Тип редакција

02. 12. 2025. u 09:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

Foto: Profimedia

BUGARSKA PRVA LIGA

14.30 Montana - Lokomotiv Sofija 1929 GG (sa 2,00 na 1,83)

17.00 Arda - Botev Plovdiv X (sa 3,30 na 3,10)

TURSKA KUP

16.00 Džajkur Rizespor - Pendikspor 1 (sa 1,95 na 1,80)

DFB POKAL

18.00 Borusija Menhengladbah - Sankt Pauli UG 0-2 (sa 2,50 na 1,85)

18.00 Herta Berlin - Kajzerslautern UG 0-2 (sa 2,40 na 2,15)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!