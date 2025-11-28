JURIMO TREĆI U NIZU! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio drugi zaredom, možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
20.00 Cvole - Herenven |2+ (2,30)
Ukupna kvota: 4,78
FUDBALERI Crvene zvezde dočekali su FCSB iz Rumunije u petom kolu Lige Evrope. Slavio je domaćin 1:0 (0:0)
Košarkaška reprezentacija Srbije je na neverovatan način započela kvalifikacije za Mundobasket: Švajcarska je usred Beograda vodila sa 23 razlike na debiju novog selektora "orlova", Dušana Alimpijevića, ali su onda Srbi napravili čudesan preokret i pobedili - konačan rezultat glasio je 90:86. Naredni meč u borbi za Svetsko prvenstvo naši košarkaši igraju u nedelju u Sarajevu, gde će od 20 časova gostovati selekciji Bosne i Hercegovine.
