Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

28. 11. 2025. u 07:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево нових типова за голеаде у првом полувремену

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio drugi zaredom, možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga: 

Petak

20.00 Cvole - Herenven |2+ (2,30)

20.30 Borusija Menhengladbah - RB Lajpcig |2+ (2,08)

Ukupna kvota: 4,78

27. 11. 2025. u 21:14 >> 21:14

