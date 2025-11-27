Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

27. 11. 2025. u 08:15

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga: 

Četvrtak

21.00 Makabi Tel Aviv - Lion |2+ (2,75)

21.00 G.A. igls - Šturgart |2+ (2,25)

Ukupna kvota: 6,19

