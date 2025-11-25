"RAMS PARK" JE NEOSVOJIVA TVRĐAVA: Neverovatna Galata nije poražena pred svojim navijačima na 33 uzastopne utakmice!
FUDBALERI Galatasaraja sjajno igraju u Ligi šampiona, a idealnu priliku za novu pobedu koja bi ih približila direktnom plasmanu u osminu finala imaće večeras kada pred prepunim tribinama "Rams parka" budu ugostili Rojal union (18.45).
Posle teškog starta i poraza od Ajntrahta 5:1, tim Okana Buruka odgovorio je na najbolji mogući način, tri pobede zaredom protiv Liverpula (1:0), Bode glimta (3:1) i Ajaksa (3:0) podigle su atmosferu i vratile nadu navijačima.
Toliko trijumfa na evropskoj sceni Galata je imala u prethodna 33 meča grupne faze i sada ima priliku da po prvi put u istoriji ostvari četiri uzastopna.
Domaćini su se i u turskom šampionatu vratili su se na pobednički kolosek, trijumf od 3:2 nad Genčlerbirlijem proteklog vikenda stigao je u pravom trenutku, nakon reprezentatavne pauze kojoj je prethodio prvi poraz u sezoni.
Naravano, veliku prednost Galata će imati i u vidu "Rams parka" na kojem nije izgubila na 33 uzastopne utakmice u svim takmičenjima, a "pakao" tog stadiona ove sezone su već osetili Liverpul i Bode koje je turski velikan rutinski savladao pred svojim navijačima.
Ipak, istorija protiv Belgijanaca nije nimalo naklonjena – Galatasaraj u Evropi nema ni jednu pobedu protiv timova iz ove zemlje (4 remija, 4 poraza).
Prvi duel sa Unionom stiže u trenutku kada gosti imaju težak evropski period, ali i vrlo stabilnu formu u domaćem prvenstvu.
Belgijski prvak je u Ligi šampiona vezao tri teška poraza – Njukasl 0:4, Inter 0:4, Atletiko 1:3 – ali u Župiler pro ligi igra odlično i zauzima prvo mesto.
Pobeda od 2:0 nad Serkl Brizom pre par dana pokazala je da ekipa i dalje deluje sigurno uprkos slabim izdanjima u Ligi šampiona gde ih samo jedan bod deli od poslednje pozicije na tabeli grune faze takmičenja.
Što se tiče izostanaka, Galata u ovaj meč ulazi uz dosta kadrosvkih problema. Povrede su zadesile Vilfrida Singa, Marija Leminu i Jusufa Demira, dok su odavno van stroja Viktor Osimen, Junus Akgjun, Berkan Kutlu i Kaan Ajhan. Uz to, Metehan Baltači i Eren Elmali suspendovani su zbog disciplinskih prekršaja.
U redovima Uniona povređeni su Lejsen, Fuseini, Frankoa, Pavlić i Teunkens.
I pored izostanaka, prednost dajemo Galatasaraju, atmosfera će biti sjajna na "Rams parku", domaćin ima idealu priliku da zauzme mesto među top osam, a takođe bi mu pobeda bila idealna uvertira za veliki "Interkontinentalni derbi" koji igra sa Fenerom prvog decembra.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&2+ (kvota 1,69)
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
25. 11. 2025. u 07:00
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
24. 11. 2025. u 10:30
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
24. 11. 2025. u 12:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
24. 11. 2025. u 09:30
VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...
Najnovije vesti iz Rusije ne tiču se ovoga puta rata u Ukrajini, međunarodnih sankcija ili pregovora o završetku sukoba koji Ruska Federacija naziva "Specijalna vojna operacija", ali čim se i Vladimir Putin, ruski predsednik, oglasio - jasno je da je u pitanju značajan događaj.
24. 11. 2025. u 19:17
CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANjU RADONjIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na "Marakani"!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su šokantne.
24. 11. 2025. u 16:46
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
23. 11. 2025. u 20:35
Komentari (0)