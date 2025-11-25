Tip fudbal

"RAMS PARK" JE NEOSVOJIVA TVRĐAVA: Neverovatna Galata nije poražena pred svojim navijačima na 33 uzastopne utakmice!

25. 11. 2025. u 07:30

FUDBALERI Galatasaraja sjajno igraju u Ligi šampiona, a idealnu priliku za novu pobedu koja bi ih približila direktnom plasmanu u osminu finala imaće večeras kada pred prepunim tribinama "Rams parka" budu ugostili Rojal union (18.45).

Foto: Profimedia

Posle teškog starta i poraza od Ajntrahta 5:1, tim Okana Buruka odgovorio je na najbolji mogući način, tri pobede zaredom protiv Liverpula (1:0), Bode glimta (3:1) i Ajaksa (3:0) podigle su atmosferu i vratile nadu navijačima.

Toliko trijumfa na evropskoj sceni Galata je imala u prethodna 33 meča grupne faze i sada ima priliku da po prvi put u istoriji ostvari četiri uzastopna.

Domaćini su se i u turskom šampionatu vratili su se na pobednički kolosek, trijumf od 3:2 nad Genčlerbirlijem proteklog vikenda stigao je u pravom trenutku, nakon reprezentatavne pauze kojoj je prethodio prvi poraz u sezoni.

Naravano, veliku prednost Galata će imati i u vidu "Rams parka" na kojem nije izgubila na 33 uzastopne utakmice u svim takmičenjima, a "pakao" tog stadiona ove sezone su već osetili Liverpul i Bode koje je turski velikan rutinski savladao pred svojim navijačima.

Ipak, istorija protiv Belgijanaca nije nimalo naklonjena – Galatasaraj u Evropi nema ni jednu pobedu protiv timova iz ove zemlje (4 remija, 4 poraza).

Prvi duel sa Unionom stiže u trenutku kada gosti imaju težak evropski period, ali i vrlo stabilnu formu u domaćem prvenstvu.

Belgijski prvak je u Ligi šampiona vezao tri teška poraza – Njukasl 0:4, Inter 0:4, Atletiko 1:3 – ali u Župiler pro ligi igra odlično i zauzima prvo mesto.

Pobeda od 2:0 nad Serkl Brizom pre par dana pokazala je da ekipa i dalje deluje sigurno uprkos slabim izdanjima u Ligi šampiona gde ih samo jedan bod deli od poslednje pozicije na tabeli grune faze takmičenja.

Što se tiče izostanaka, Galata u ovaj meč ulazi uz dosta kadrosvkih problema. Povrede su zadesile Vilfrida Singa, Marija Leminu i Jusufa Demira, dok su odavno van stroja Viktor Osimen, Junus Akgjun, Berkan Kutlu i Kaan Ajhan. Uz to, Metehan Baltači i Eren Elmali suspendovani su zbog disciplinskih prekršaja.

U redovima Uniona povređeni su Lejsen, Fuseini, Frankoa, Pavlić i Teunkens.

I pored izostanaka, prednost dajemo Galatasaraju, atmosfera će biti sjajna na "Rams parku", domaćin ima idealu priliku da zauzme mesto među top osam, a takođe bi mu pobeda bila idealna uvertira za veliki "Interkontinentalni derbi" koji igra sa Fenerom prvog decembra.

