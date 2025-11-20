3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
18.45 Tvente (Ž) - Atletiko Madrid (Ž) UG 3+ (1,53)
21.00 Leuven (Ž) - Roma (Ž) UG 3+ (1,57)
21.00 PSŽ (Ž) - Bajern Minhen (Ž) UG 3+ (1,60)
Ukupna kvota: 5,77
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
20. 11. 2025. u 07:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
20. 11. 2025. u 07:20
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
20. 11. 2025. u 08:20
OBA TIMA SU U KRIZI: Madriđani dočekuju litvanskog velikana
20. 11. 2025. u 08:30
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)