JURIMO TREĆI U NIZU: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji tiket "sigurica" došao je i doneo onome ko ga je "prepisao" više nego dvostruko od uloženog. Te predloge možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
18.00 Finska - Andora 1 (1,29)
20.45 Nemačka - Slovačka 1 (1,26)
Ukupna kvota: 2,09
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
16. 11. 2025. u 08:30
MATEMATIKA JE JASNA: Pobeda vodi Portugal na Svetsko prvenstvo!
16. 11. 2025. u 08:00
ALBANCI ZAPANjENI: Evo šta se u Sloveniji desilo navijačima lažne države (FOTO)
Najnovije vesti iz fudbala stižu iz Slovenije i tiču se Srbije.
16. 11. 2025. u 14:25
SKANDAL ZBOG SRBIJE?! Evo šta se u Bosni desilo mnogim navijačima Rumunije!
Najnovije vesti iz fudbala su prilično skandalozne. Srbija se tu našla, ni kriva ni dužna, u centru pažnje, a incident koji se desio - poprima međunarodne razmere.
16. 11. 2025. u 12:18
PARTIZAN SE HITNO OGLASIO O NOVOM TRENERU! Na pomolu još jedna promena?!
Najnovije vesti iz Partizana verovatno će iznenaditi mnoge.
16. 11. 2025. u 13:07
Komentari (0)