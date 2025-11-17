Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU: Evo današnjeg predloga za Tipov "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

17. 11. 2025. u 09:06

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ: Ево данашњег предлога за Типов сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: AP/Tanjug

Jučerašnji tiket "sigurica" došao je i doneo onome ko ga je "prepisao" više nego dvostruko od uloženog. Te predloge možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

18.00 Finska - Andora 1 (1,29)

20.45 Malta - Poljska 2 (1,29)
20.45 Nemačka - Slovačka 1 (1,26)

Ukupna kvota: 2,09

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL ZBOG SRBIJE?! Evo šta se u Bosni desilo mnogim navijačima Rumunije!

SKANDAL ZBOG SRBIJE?! Evo šta se u Bosni desilo mnogim navijačima Rumunije!