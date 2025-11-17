TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL JUČE JE PROŠAO: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

17. 11. 2025. u 10:57 >> 10:58

ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke, rukometa, nfl-a i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ ЈУЧЕ ЈЕ ПРОШАО: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji tiket, koji je bio dobitan, možete da pogledate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

17.00 Cedevita Olimpija - Crvena zvezda 2 (1,71)

19.00 Veclar - Gumersbah 2 (1,25)
20.45 Braknel - Havant 3+ (1,54)
02.15 Rajders - Kaubojs >43,5 (1,41)

Ukupna kvota: 4,64

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata