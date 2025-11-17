KLADIONIČARSKI KOKTEL JUČE JE PROŠAO: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke, rukometa, nfl-a i fudbala.
Jučerašnji tiket, koji je bio dobitan, možete da pogledate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
17.00 Cedevita Olimpija - Crvena zvezda 2 (1,71)
20.45 Braknel - Havant 3+ (1,54)
02.15 Rajders - Kaubojs >43,5 (1,41)
Ukupna kvota: 4,64
