JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu

15. 11. 2025. u 07:00

U odličnom ritmu dočekujemo vikend.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за суботу

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Subota

18.00 Turska - Bugarska 1&2-5 (1,45)

18.00 Lihtenštajn - Vels 2&2-5 (1,47)
20.45 Bosna i Hercegovina - Rumunija 2 (2,95)

Ukupna kvota: 6,29

Turska i Vels su izraziti favoriti, pobede bi im dobro doše, pogotovo Velšanima i očekujemo da obe reprezentacije rutinski odrade posao.

Bosna i Rumunija igraju direktan duel za drugo mesto u grupi, Bosanci imaju tri boda prednosti i sigurno će igrati opreznije nego inače, a mi smatramo da će upravo to pomoći Rumunima da strpljivo napadnu i dođu do neophodnog trijumfa.

