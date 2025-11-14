NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
Petak
20.45 Hrvatska - Farska Ostrva 1&2-5 (1,50)
20.45 Slovačka - Severna Irska 1X&0-3 (1,45)
Ukupna kvota: 4,28
Farska Ostrva igraju odlično, iznad svih očekivanja, ređaju pobede, ali Hrvatska je ipak prevelik zadatak za simpatične Farane.
Holanđani bez pritiska dolaze na noge Poljacima, to znači otvoren fudbal, na gol više od strane gostiju očekujemo veliki broj pogodaka.
Slovaci će igrati na bod na ovom meču, on im je dovoljan i zatvoriće prilaze svom golu u tvrdoj utakmici protiv Severne Irske sa kojom se direktno bore za drugo mesto u grupi.
