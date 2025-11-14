3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PETAK
16.00 Finska U21 - Rumunija U21 UG 3+ (1,80)
19.30 TVL Elektra - Donaufeld Beč UG 3+ (1,35)
21.00 Erubs - Denbaj taun UG 3+ (1,38)
Ukupna kvota: 5,10
