TIP PREDLAŽE KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO: Fiksevi na sve strane, ima i golova...

В.М.

13. 11. 2025. u 13:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge sa mečeva kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

FOTO: Tanjug/AP

Kvalifikacije za SP

17.00 Nigerija - Gabon 1 (1,78)

18.00 Jermenija - Mađarska 2&0-3 (2,35)
18.00 Norveška - Estonija |2+ (1,58)
20.45 Andora - Albanija 2&0-3 (1,75)
20.45 Engleska - Srbija 1&2-5 (1,75)
20.45 Moldavija - Italija 2&2-5 (1,52)

Ukupna kvota: 30,77

