TIP PREDLAŽE KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO: Fiksevi na sve strane, ima i golova...
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge sa mečeva kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Kvalifikacije za SP
17.00 Nigerija - Gabon 1 (1,78)
18.00 Norveška - Estonija |2+ (1,58)
20.45 Andora - Albanija 2&0-3 (1,75)
20.45 Engleska - Srbija 1&2-5 (1,75)
20.45 Moldavija - Italija 2&2-5 (1,52)
Ukupna kvota: 30,77
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
13. 11. 2025. u 07:30
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
13. 11. 2025. u 08:30
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
13. 11. 2025. u 09:30
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:40
GUVERNER IZNEO SKROZ NOVI PREDLOG PUTINU: Nije mogao ni da sanja da će čuti ovakav odgovor (VIDEO)
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je imala i ima pune ruke posla "na sve strane". Sada je ruski predsednik Vladimir Putin dao dozvolu i za još jedan vid pomoći "učesnicima SVO", odnosno ratnim vojnim vetaranima.
13. 11. 2025. u 15:17
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak sa početkom u 20:45 gostuje na jednom od najčuvenijih stadiona na svetu Vembliju, gde će se održati meč pretposlednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske, u kom naš tim ima imperativ dobrog rezultata, odnosno pobede.
13. 11. 2025. u 12:04
Komentari (0)