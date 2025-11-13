ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Četvrtak
17.00 Hrvatska U21 - Litvanija U21 |2+ (1,92)
Ukupna kvota: 3,07
