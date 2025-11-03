Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

03. 11. 2025. u 08:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

16.00 Asteras Tripolis - OFI Krit UG 3+ (1,90)

17.00 Ilves - SJK UG 3+ (1,33)
19.00 Mitjiland - Orhus UG 3+ (1,62)
20.00 Jong AZ - Ajndhoven UG 3+ (1,57)

 Ukupna kvota: 6,43

 

