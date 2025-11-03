3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
16.00 Asteras Tripolis - OFI Krit UG 3+ (1,90)
19.00 Mitjiland - Orhus UG 3+ (1,62)
20.00 Jong AZ - Ajndhoven UG 3+ (1,57)
Ukupna kvota: 6,43
