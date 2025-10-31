Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

31. 10. 2025. u 09:04

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu, a nije nemoguće da vidimo iznenađenja na ova tri terena.

Petak

15.00 Sama - El Baka 1 (3,05)

17.00 Dukla BB - Inter B. X (4,90)
18.30 Projsen M. - Holštajn Kil 1 (3,45)

Ukupna kvota: 51,56

