JUČE SMO PROŠLI - NAŠI PREDLOZI: "Tipov" tiket za petak

24. 10. 2025. u 08:06

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Tiket od tri para Lige Evrope i Lige konferencije koji smo vam juče predložili prošao je sa kvotom od 6,58 što je donelo lepu zaradu onima koji su nas "prepisali".

Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današwih predloga:

PETAK

19.00 Arhus - Nordšeland 1 (1,77)
19.00 B93 - Horsens 2 (1,85)
20.30 Modena - Empoli 1 (1,76)

Ukupna kvota: 5,76

