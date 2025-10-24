JUČE SMO PROŠLI - NAŠI PREDLOZI: "Tipov" tiket za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Tiket od tri para Lige Evrope i Lige konferencije koji smo vam juče predložili prošao je sa kvotom od 6,58 što je donelo lepu zaradu onima koji su nas "prepisali".

Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današwih predloga:

PETAK 19.00 Arhus - Nordšeland 1 (1,77)

19.00 B93 - Horsens 2 (1,85)

20.30 Modena - Empoli 1 (1,76) Ukupna kvota: 5,76

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć