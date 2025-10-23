Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

23. 10. 2025. u 06:20

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

Foto Profimedia

Četvrtak

18.45 Lion - Bazel 1 (1,60)

18.45 Rapid - Fjorentina 2 (2,20)
18.45 Heken - Rajo GG (1,87)

Ukupna kvota: 6,58

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

