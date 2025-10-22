Tip fudbal

TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Galata čuva domaći teren, nova goleada na "Dojče bank parku"...

22. 10. 2025. u 13:00

SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ove srede.

Foto: Profimedia

Sreda

18.45 Atletik Bilbao - Karabag 1X&0-3 (1,62)

18.45 Galatasaraj - Bode glimt 1&2-5 (2,22)
21.00 Atalanta - Slavija Prag GG (1,80)
21.00 Bajern Minhen - Klub Briž 1&2-6 (1,45)
21.00 Čelsi - Ajaks |1-3&||1-3 (1,83)
21.00 Ajntraht Frankfurt - Liverpul GG&3+ (1,55)
21.00 Monako - Totenhem X2&GG (2,08)
21.00 Real Madrid - Juventus G 1-2 (1,60)
21.00 Sporting - Marselj X (3,65)

Ukupna kvota: 333,53



