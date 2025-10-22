GOLEADA U NAJAVI: Kada igraju "orlovi" druga opcija ne postoji!
VEOMA zanimljiv meč nas večeras očekuje na "Dojče bank parku" gde će u okviru trećeg kola grupne faze Lige šampiona fudbaleri Ajntrahta pokušati da iskoriste katastrofalnu formu Liverpula i tako se vrate na pobedničku stazu (21.00).
Ovo je obračun dva tima tima koji ne igraju dobro u poslednje vreme, od Ajntrahta koji ima jednu pobedu na zadnjih pet mečeva se to donekle i očekivalo jer je imao nezgodan raspored, ali od Liverpula nikako nije i četiri uzastopna poraza u svim takmičenjima upalila su sve moguće alarme na "Enfildu".
Nepreoznatljivo izgledaju "redsi" koji su, ako je suditi po uvodnim mečevima, potpuno promašili sa svim letošnjim pojačanjima, a to se pogotovo odnosi na Florijana Virca koji je došao kao supertalenat u Liverpul, a kroz par nedelja je okarakterisan kao najgore pojačanje ikada.
Ništa ne ide od ruke mladom Nemcu koji nema ni gol ni asistenciju, ali možda mu povratak u domovinu bude prijao i večeras bi mogao konačno prikazati ono što se od njega očekuje.
Slaba serija jedna od ova dva tima će večeras biti prekinuta, pobeda bi značila oboma na mentalnom nivou, a i zadržalai bi ih u borbi za top osam pošto su do sada osvojili po tri boda (pobeda i poraz).
Što se tiče predloga, opredeljujemo se za golove koji su redovna pojava na utakmicama Ajntrahta ove sezone (tip 3+ bio prolazan na svakoj utakmici), a takođe nisu ni strani Liverpulu čija odbrana izgeda veoma ranjivo na startu kampanje.
NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,60)
