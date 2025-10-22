Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

22. 10. 2025. u 08:11

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Foto: Profimedia

Sreda

14.15 Šangaj šenhua - Seul |2+ (2,42)

17.00 Talina Kalev - Kalju |2+ (1,95)

Ukupna kvota: 4,72

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

