ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Sreda
14.15 Šangaj šenhua - Seul |2+ (2,42)
Ukupna kvota: 4,72
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
22. 10. 2025. u 07:00
JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
22. 10. 2025. u 07:30
ČEH JE PREDAO POSLEDNjI MEČ: Italijan igra po sistemu toplo-hladno
22. 10. 2025. u 07:59
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
22. 10. 2025. u 07:30
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
22. 10. 2025. u 21:50
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)
Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.
22. 10. 2025. u 15:25
NOVI ŽIVOT ROMANA ABRAMOVIČA: Ćerka mu napala Putina, preživeo pokušaj trovanja, sad počinje mega-povratak u fudbal!
Rat u Ukrajini doveo je do brojnih sankcija Rusiji i Rusima, a čuveni bogataš i donedavno vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, Roman Abramovič, nije izuzet iz njih. Ipak, fudbalu se vraća na velika vrata, ako je verovati najnovijim vestima.
21. 10. 2025. u 20:18
Komentari (0)